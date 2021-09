Eduardo Bolsonaro em entrevista para Fox News - Reprodução

Eduardo Bolsonaro em entrevista para Fox News Reprodução

Publicado 22/09/2021 15:40 | Atualizado 22/09/2021 15:41

Brasília - Em entrevista para a Fox News, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) chamou Bill de Blasio, prefeito de Nova Iorque, de "marxista". A resposta veio após o apresentador Tucker Carlson questionar se o presidente Bolsonaro teria pensado em cancelar sua viagem aos Estados Unidos, após alegações de Blasio sobre a visita.



"Isso mostra como os esquerdistas são. Eles querem controlar tudo. Mas eu sei que Bill de Blasio é um marxista que segue muito o que Antonio Gramsci diz. E para eles tudo gira em torono da política e da ideologia", disse Eduardo.

Na segunda-feira (20), o prefeito de Nova Iorque deu um depoimento dizendo que, como Bolsonaro não se vacinou, ele não precisaria se preocupar em viajar para os EUA. "Com os protocolos em vigor, precisamos enviar uma mensagem a todos os líderes mundiais, principalmente Bolsonaro, do Brasil, que se você pretende vir aqui, você precisa estar vacinado", disse.

Eduaro Bolsonaro vai além e diz que está preocupado com o rumo que o país está tomando. Segundo deputado, é preocupante ver líderes como Bill de Blasio chegando ao poder.

"É muito estranho ocorrer isso, os Pais Fundadores do Estados Unidos, vocês deram um exemplo para o mundo inteiro quando fizeram sua Constituição e a Primeira Emenda. Porque vocês afirmaram que todo mundo, todo ser humano tem direito à vida e à liberdade. E hoje em dia parece que alguns políticos esqueceram disso [...] Os Estados Unidos são um exemplo quando falamos de liberdade e democracia. Portando, estamos com medo do que está acontecendo nos EUA", alegou durante entrevista.