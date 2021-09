Um homem defecou dentro de um freezer do supermercado em um saco da pizza. - Reprodução/Totinos Pizza Rolls

Publicado 22/09/2021 18:36

Uma mulher que desejava comprar um pacote de rolinhos de pizza congelados, foi até um mercado em Moore, em Oklahoma, nos Estados Unidos, e acabou tendo uma experiência desagradável. Ao pegar uma embalagem do produto, a americana Shirley Wright-Johnson sentiu algo “fofo”, que mais tarde seria identificado como cocô.



Segundo informações do Isto é, a mulher disse que "pegou um saco de pizza e tem literalmente cocô", disse em um vídeo obtido pela KFOR-TV, afiliada da NBC de Oklahoma.

De acordo com as autoridades locais, alguém defecou dentro de um freezer do supermercado em um saco da pizza. O homem foi identificado e preso no Centro de Detenção do Condado de Cleveland.



"Peguei a sacola, senti algo fofo nela e lá estava", disse Shirley. "Fiquei chateada, fiquei enojada, sinto que fui violada. É simplesmente nojento. Essa é a única palavra que posso usar é nojento e horrível", acrescentou.



A mulher ainda afirmou que até mesmo a volta para casa foi difícil. "Todo o caminho para casa, as minhas ainda falavam coisas do tipo, ‘mãe, ainda posso sentir o cheiro, posso sentir o cheiro'”, concluiu.