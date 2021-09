Jovem se surpreende com tubarão enquanto tirava fotos na praia - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 24/09/2021 20:45 | Atualizado 24/09/2021 20:59

Flórida - Kristina Lowe, de 18 anos estava tirando fotos com suas amigas em 14 de setembro, quando foi surpreendida por um tubarão na praia de New Smyrna, na Flórida, Estados Unidos.



Uma foto foi tirada no momento em que a barbatana do animal aparece na frente de Lowe. O registro capturou o instante exato do susto da jovem enquanto o tubarão nadava ao redor dela.

A estudante de ciências políticas disse que estava aproveitando o dia com os amigos quando de repente sentiu algo 'áspero' passar por cima dela. "Senti algo esfregar na minha perna. Olhei para baixo e vi o que parecia ser um peixe enorme. Percebi que era um tubarão e comecei a correr", disse ao jornal The Mirror.

Assim que Kristina avistou a barbatana prateada e afiada do tubarão saindo do oceano, ela rapidamente correu para a costa, fazendo sua amiga fugir atrás dela. Annalea Burr, também de 18 anos, correu para a costa e a dupla conseguiu sair do mar em segurança e sem ferimentos graves.

"Foi tão louco. Este foi o meu primeiro encontro com tubarões. A pele deles é muito áspera, por isso fiquei com o joelho arranhado. A foto mostra minha reação assim que vi a barbatana. Gritei muito quando senti ele próximo de mim", lembra Lowe.

Depois de postar nas redes sociais, Kristina afirma que não pretende ficar longe das águas, mas admite que a experiência foi 'realmente assustadora'.