Esguichos de água tem expulsado quem tenta pisar no gramado - Montagem iG / Reprodução TikTok

Esguichos de água tem expulsado quem tenta pisar no gramadoMontagem iG / Reprodução TikTok

Publicado 09/10/2021 13:23

Nos Estados Unidos , um morador decidiu instalar um sistema de irrigação automática no gramado de sua casa, que é acionado quando alguém pisa no local, para afastar as pessoas que pisavam na vegetação.



Além da irrigação, Thomas Lyons também instalou um alarme, que é ligado da mesma maneira, e faz com que os 'invasores' tomem um susto ainda maior.

Vídeos de pessoas sendo atingidas pelo sistema montado por Lyons foram compartilhados nas redes sociais e viralizaram, somando milhões de visualizações.



Diversos internautas aprovaram a ação do homem, que não especificou em que região dos EUA vive. Nos comentários, as pessoas disseram Lyons está apenas protegendo sua propriedade e que aqueles que pisaram no gramado foram "sem educação", já que deveriam utilizar a calçada.