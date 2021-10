Cachorro chama atenção por usar transporte público diariamente em Istambul - Reprodução Redes Sociais

Cachorro chama atenção por usar transporte público diariamente em IstambulReprodução Redes Sociais

Publicado 09/10/2021 18:03 | Atualizado 09/10/2021 18:06

Istambul - Não estranhe se você pegar algum transporte público em Istambul, na Turquia, e se deparar com um cachorro como passageiro. É Boji, que todos os dias percorre alguns pontos da cidade em ônibus, trens, metrôs e até balsas.

fotogaleria

O animal virou uma celebridade local e chamou atenção do departamento que cuida dos transportes há alguns meses. Segundo os agentes, é como se cão soubesse exatamente para onde está indo sempre que entra e sai de algum veículo."Há dois meses, nós notamos um cachorro tentando usar nossos trens, metrôs. Ele sabe para onde vai, ele sabe quando sair, e foi bem interessante. Então, nós começamos a segui-lo e notamos um interessante padrão, como se ele soubesse para onde ir e tivesse um propósito", disse Aylin Erol, head de relações com o consumidor do Metro de Istambul, ao canal CNN.Boji percorre cerca de 30 quilômetros e visita, pelo menos, 29 estações de metrô por dia. Só foi possível saber disso porque, em meados de agosto, funcionários do transporte público o levaram a um veterinário para realizar exames, que implantou um microchip na orelha do animal. O dispositivo está conectado a um aplicativo móvel, que permite ao departamento acompanhar o passageiro de quatro patas.Além de ser visto andando pelas estações e comportadamente sentado em algum banco, o cachorro às vezes é flagrado tirando um cochilo. Um jornal turco que conversou com passageiros relata que o cão é educado, entra e sai dos transportes calmamente e abre espaço aos demais.Um perfil no Instagram foi criado para Boji, em que ele também aparece posando ao lado de passageiros. Personalidade de destaque, ele tem mais de 23,6 mil seguidores na rede social.