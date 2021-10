Yvonne Wu foi presa por suspeita de atirar contra a ex-namorada e a nova affair dela - Reprodução

Publicado 15/10/2021 12:22 | Atualizado 15/10/2021 12:27

Uma policial de 31 anos foi presa, na tarde desta quarta-feira, 13, no bairro do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, por suspeita de atirar contra a ex-namorada e a mulher com quem ela estava se relacionando. A nova affair da ex chegou a ser encaminhada para um hospital, mas morreu horas depois, e a ex, que ficou gravemente ferida, também precisou ser hospitalizada. A agente estava de folga no momento em que abriu fogo contra as mulheres. As informações são do jornal New York Post.

Yvonne Wu, que está há cinco anos na força policial (NYPD), foi até a casa de sua antiga namorada, Jenny Li, de 23 anos, e atirou quando a viu com Jamie Liang, de 24, conforme informou a investigação da polícia local. Jamie foi baleada no peito, na sala da residência, onde Yvonne chegou a morar com Jenny.

Os vizinhos relataram que, mesmo com o término do relacionamento, que ocorreu há três semanas, Yvonne ainda continuava indo à casa. Ela e Jenny namoraram por dois anos. A policial ainda teria esperança de reatar o namoro com Jenny.

Segundo o subchefe da NYPD, Michael Kemper, Yvonne estava "calma e controlada" na hora em que admitiu o crime. Policiais contaram que ficaram chocados com a ocorrência, porque consideravam a colega uma pessoa "doce e quieta". "Ela não disse nada. Ela estava muito quieta. Sem emoções, nada. Ela foi algemada e a colocaram no carro, foi isso. Ela não resistiu", disse o vizinho Rocco Perna, de 44 anos.