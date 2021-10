Fazendeiro decidiu adotar o animal "especial" - Reprodução

Publicado 15/10/2021 08:50

Sam Kuerschner, fazendeiro e morador da cidade de Orroroo, na Austrália do Sul, descobriu nos últimos dias que havia um cordeiro com uma característica incomum em seu rebanho: um filhote com cinco patas, já que o membro adicional cresceu na cabeça. As informações são do portal UPI. Veja imagens do animal:



O momento em que a família Kuerschner percebeu que havia uma ovelha diferente na fazenda foi descrito por Sam. "[Meu pai] realizava a tosquia do rebanho quando ele deu uma segunda olhada e disse: 'Aquela ovelha tem cinco pernas'. Todos nós meio que nos levantamos e demos uma olhada".



No momento seguinte, toda a fazenda foi em direção ao animal para verificar se realmente se tratava de um membro adicional. "É uma perna totalmente formada. Tem ossos e juntas e tem até uma espécie de casco na ponta, e parece estar preso à ovelha apenas através da pele ou carne, ao invés de uma junta óssea".

Segundo Sam, a ovelha se tornará um animal de estimação devido a sua rara condição. "Quando chegar a hora de desmamar sua mãe, acho que vou levá-lo para casa e ele pode correr pelo quintal da casa. Tenho três filhos pequenos e eles vão ficar fascinados por ter isso como um exemplo de animal de estimação especial para o resto de sua vida".



Paul Nilon, veterinário da cidade de Perth, explica que é comum o aparecimento de uma outra pata "na lateral da perna", mas que essa não é a única vez que ele vê um membro crescendo na região do crânio.