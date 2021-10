A região do Brasil mais afetada pelo ciclone será o sul do Rio Grande do Sul - Pixbay

Publicado 25/10/2021 15:51

Um ciclone bomba se formou na costa Noroeste dos Estados Unidos causando tempestades, inundações e deslizamentos de terra desde sábado, 23, no Estados Unidos. Em algumas regiões da Califórnia já foram emitidas ordens de evacuação. De acordo com o Centro Nacional de Previsão Oceânica do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, a pressão mínima central do ciclone pode chegar até 942 hPa, valor correspondente a um furacão categoria 3 em ciclone tropical no Atlântico.

O ciclone bomba é uma versão simplificada do termo técnico bombogênese. Ele é definido por um sistema de brusca queda de pressão; quanto menos a pressão, maior a força e, consequentemente, maiores são as consequências. Geralmente, o evento causa tempestades, ventos de alta velocidade e nevasca em lugares de alta altitude.

Atmospheric river intensity (Category 1 to 5) is determined by magnitude and duration of moisture transport from over the Pacific into the coast.



943 mb bomb cyclone spinning off Pacific Northwest is sending a Cat 5 AR right into central California.



GFS 06z IVT (48-hrs) pic.twitter.com/ky8B9R7Wlp — Ryan (@RyanMaue) October 24, 2021

Conforme noticiou o Serviço Nacional de Meteorologia o ciclone pode se tornar o mais intenso na região, superando o ciclone pós-tropical Harriet, de 1977, cuja pressão central mínima foi de 943 hPa. A Califórnia também deve enfrentar um evento raro chamado rio atmosférico, que pode produzir chuvas fortes por períodos extensos.



A previsão de especialistas é de que os impactos mais fortes da tempestade sejam sentidos no mar, onde podem ocorrer ventos com força de furacão e ondas de mais de 6 metros.



O estado da Califórnia já tem sentido consequências notáveis do ciclone bomba, como queda nas linhas de energia, que já afetaram mais de 100 mil residências nesta segunda-feira, 25. Em Washington, 50 mil casas foram afetadas, enquanto Seattle já registrou duas mortes após a queda de uma árvore.