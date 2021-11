Nesta terça-feira, a Argentina voltou a abrir suas fronteiras ao turismo estrangeiro - Pixbay

Publicado 02/11/2021 14:58

Buenos Aires - A Argentina voltou a abrir nesta terça-feira (2) suas fronteiras ao turismo estrangeiro, depois que a entrada foi bloqueada por 19 meses devido à pandemia do coronavírus, em meio à boa situação epidemiológica do país, destacou o ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

"Hoje se abrem normalmente as fronteiras aéreas, marítimas, fluviais. Estamos voltando à normalidade. Buscávamos há tempo que Argentina estivesse em condições de reativar uma indústria tão importante como a do turismo. É um dia muito esperado e nos preparamos com muita responsabilidade para que isso acontecesse", informou Guerrera em um comunicado.

O ministro disse que a Argentina "está preparada para o turismo pelas obras que foram realizadas e a tecnologia aplicada em aeroportos durante a pandemia".

Informou que foram autorizados 227 voos entre 1º e 7 de novembro.

Em 1º de outubro, a Argentina abriu as fronteiras aos cidadãos de países limítrofes, medida que se amplia agora para todos os estrangeiros.