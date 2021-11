A ministra de Israel, Karine Elharrar - Reprodução/Instagram

Publicado 02/11/2021 15:25

Uma ministra de Israel não pode participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) em razão da falta de acessibilidade do local.

A organização do evento não forneceu um transporte adequado que pudesse levar Karine Elharrar, que comanda a pasta da Energia no país, até o local da conferência. As informações são do G1.

Elharrar teria então que andar até o local onde a reunião aconteceria ou então, embarcar em um veículo que não era adaptado para transportá-la na cadeira.

"Eu vim à COP26 para encontrar meus homólogos do mundo e avançar no combate contra a crise do clima, é triste que em 2021 a ONU, que promove a acessibilidade para pessoas com deficiências, não se preocupe com acessibilidade nos seus próprios eventos", criticou ela nas redes sociais.

A ministra chegou a tentar entrar no complexo com seu veículo próprio, mas foi impedida pelos seguranças, que também não ofereceram outra van adaptada como alternativa.

Yair Lapid, ministro de Relações Exteriores de Israel, afirmou que "é impossível se preocupar com o futuro, com o clima e com os povos se antes não tomarmos conta dos seres humanos, acessibilidade e deficiências".

O embaixador do Reino Unido em Israel pediu desculpas pelo ocorrido. "Eu fiquei incomodado ao saber que Karine Elharrar não pôde comparecer a encontros da COP26, eu peço desculpas à ministra".