Brasil registra 130 mortes e 5.738 casos nas últimas 24 horas - Pixabay - Creative Commons

Publicado 12/11/2021 19:39 | Atualizado 12/11/2021 19:46

Nesta sexta-feira, 12, a Holanda anunciou que vai impor a primeira quarentena parcial na Europa Ocidental desde o verão no Hemisfério Norte, em meados do ano, em uma tentativa de conter o aumento de casos de Covid-19.

De acordo com informações do Globo, a partir deste sábado e nas próximas três semanas, bares, restaurantes e supermercados terão que fechar as portas às 20h, e o comércio não essencial, às 18h. As pessoas também serão incentivadas a trabalhar de casa, e não será permitida a presença de público em eventos esportivos. Escolas, teatros e cinemas, no entanto, vão permanecer abertos.



Ao anunciar as novas medidas, o primeiro-ministro, Mark Rutte, também alertou que os holandeses só poderão receber o máximo de quatro pessoas em suas casas. Além disso, o governo está estudando maneiras de restringir a entrada em locais públicos de pessoas não vacinadas, uma medida que exige aprovação no Parlamento.

Aumento de casos e mortes na Europa

A pandemia de covid-19 continua a acelerar na Europa e a situação sanitária voltou a deteriorar na América Latina essa semana. Um indicador importante, o número de casos diagnosticados, reflete, porém, apenas uma fração do número real de infecções e as comparações entre os países devem ser feitas com cautela, pois as políticas de testagem diferem de um país para outro.



Com 472.800 contaminações registradas todos os dias no mundo esta semana, o indicador está aumentando pela quarta semana consecutiva (+ 8% em relação à semana anterior), de acordo com balanço da AFP até quinta-feira (11).



Deterioração na Europa e na América Latina

Ao contrário das semanas anteriores, a Europa (+ 13%) já não é a única região que vê a sua situação agravar-se. A zona da América Latina/Caribe (+ 14%) também sofre. Quanto à África, registrou um aumento de + 15% de novos casos, um resultado distorcido, porém, pela recuperação dos dados de Botsuana.



Em outros lugares, a situação continua melhorando no Oriente Médio (-12%), Ásia (-7%) e Oceania (-6%), enquanto é quase estável nos Estados Unidos / Canadá (+ 1%).

Os Estados Unidos continuam sendo de longe o país com o maior número de novas infecções em termos absolutos esta semana (73.100 casos diários, -1%), à frente da Rússia (39.800, -1%) e do Reino Unido (34.300, -12%).

Até o momento, os Emirados Árabes Unidos são o país mais vacinado do mundo, com 89% de sua população totalmente vacinada. Estão à frente de Portugal (86%). Seguem Singapura (80%), Espanha e Camboja (79% cada), Coreia do Sul (78%), Itália, Malásia, Canadá, Uruguai e Dinamarca (76% cada), Irlanda, Japão e França (75% cada).



*Com informações da AFP.