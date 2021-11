Rainha Elizabeth II - Reprodução/Instagram/@theroyalfamily

Publicado 14/11/2021 10:02

Reino Unido - A rainha Elizabeth II, de 95 anos, não participará de uma cerimônia oficial neste domingo (14), em Londres, na Inglaterra. O motivo do cancelamento é um problema nas costas, anunciou o Palácio de Buckingham. "A rainha, que sofreu uma torção nas costas, decidiu nesta manhã, com grande pesar, que não poderá comparecer ao culto do domingo de Recordação no Cenotáfio [um monumento de guerra no centro de Londres]", diz o comunicado. "Sua Majestade está desapontada por perder a cerimônia religiosa", completa o texto.

O evento em questão é uma homenagem aos soldados britânicos mortos na 1ª Guerra Mundial. A cerimônia seria o primeiro compromisso público da rainha desde que ela passou a noite no hospital, em outubro de 2021. Para substituir a monarca, quem depositará a coroa de flores no Cenotáfio, será o Príncipe Charles, herdeiro do trono, que completará 73 anos neste domingo (14).

Ao DailyMail, uma fonte próxima da Família Real afirmou que a Rainha sofreu uma "entorse nas costas" que não está relacionada à doença não especificada que fez com que ela fosse hospitalizada em outubro. À época, os médicos disseram que eram necessários "exames preliminares" para realizar o diagnóstico e recomendaram repouso por alguns dias.

A fonte do tablóide ainda revelou que a Rainha pretende manter sua programação com os compromissos públicos assim que melhorar. Esta não é a primeira vez que Elizabeth II precisa ser substituída. Desde 2017, Charles vem sendo escalado para dar suporte à mãe, a Rainha mais longeva da história.