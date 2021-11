(No ano passado, a Times Square esteve praticamente vazia durante a virada do ano, com apenas trabalhadores essenciais e convidados, que puderam assistir a "queda da bola" - AFP

Publicado 16/11/2021 18:15

A cidade de Nova York permitirá que as pessoas voltem a se concentrar na Times Square durante o réveillon para dar as boas vindas a 2022 e assistir à famosa "queda da bola" à meia-noite, anunciou o prefeito Bill de Blasio nesta terça-feira (16). No entanto, as pessoas precisarão comprovar a vacinação.

Já as pessoas que não podem se vacinar por algum motivo médico deverão apresentar um teste negativo de covid-19 feito em até de 72 horas antes do evento.



"Queremos que seja grandioso, que esteja cheio de vida. Queremos que seja uma grande celebração nova-iorquina", afirmou De Blasio.

De acordo com o prefeito, as regras foram anunciadas no meio de novembro para que as pessoas tenham tempo para se adaptar.



No ano passado, a Times Square esteve praticamente vazia durante a virada do ano, com apenas trabalhadores essenciais e convidados, que puderam assistir a "queda da bola" separados em áreas com distanciamento social.

A cidade já liberou atividades ao ar livre, inclusive para pessoas não vacinadas na cidade. No entanto, De Blasio afirmou que um evento como o réveillon, que reúne muita gente em um só lugar e atrai pessoas do mundo todo, requer mais atenção.

*Com informações da AFP