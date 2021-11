Joe Biden, presidente dos Estados Unidos - AFP

Publicado 20/11/2021 18:42

Washington - O presidente americano, Joe Biden, comemorou seu aniversário de 79 anos neste sábado (20), um dia depois de ser declarado "saudável" e "apto" a cumprir suas funções presidenciais depois de um extensivo, porém rotineiro, check-up médico.

O chefe de Estado, que passou o dia em sua cidade natal de Wilmington, em Delaware, não tinha eventos públicos agendados. Isto não impediu uma série de dirigentes democratas de enviarem parabéns. A vice-presidente, Kamala Harris, desejou-lhe "um dia feliz e alegre" no Twitter.

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, escreveu, também no Twitter, que "os Estados Unidos estão agradecidos por seu coração, sua decência, seu amor pelo país, seu amor pelo povo, e sua liderança com princípios e visão para #ReconstruirMelhor".

Biden recebeu um presente antecipado de aniversário esta semana, quando os democratas da Câmara de Representantes conseguiram aprovar seu gigantesco projeto de bem-estar, conhecido como Reconstruir Melhor ('Build Back Better' em inglês), que agora será apreciado pelo Senado.

O ex-presidente Barack Obama, de quem Biden foi vice, disse: "Feliz aniversário para o meu amigo e meu irmão... Obrigado por dar a todos nós o presente de uma infraestrutura melhor".

Depois do check-up de Biden, o médico da Casa Branca, Kevin O'Connor, disse que o presidente é um homem "saudável e vigoroso", que está "apto a executar com sucesso suas tarefas na Presidência, que incluem as de chefe do Executivo, chefe de Estado e comandante em chefe".

Biden é o presidente mais idoso da história dos Estados Unidos.