Vishal Garg, CEO da empresa de hipotecas Better.comDivulgação

Publicado 06/12/2021 17:16 | Atualizado 06/12/2021 17:18

Nova York - O diretor-presidente da Better.com, Vishal Garg, demitiu cerca de 900 funcionários por vídeo conferência. O caso aconteceu na última quarta-feira e o número de demitidos representa 9% da força de trabalho da empresa.

"Se você está nesta teleconferência, você faz parte do grupo azarado que está sendo demitido. Seu contrato aqui é rescindido com efeito imediato", disse Garg durante a reunião, informou a CNN Business.

Ainda de acordo com a emissora, o executivo acrescentou que os funcionários podem esperar um e-mail do departamento de Recursos Humanos com detalhes sobre os benefícios e indenizações a que terão direito.