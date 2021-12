Mundo & Ciência

Com pandemia, mais de 2 mil voos já foram cancelados na véspera do Natal no mundo

Disseminação da variante Ômicron têm forçado empresas aéreas americanas a cancelarem voos durante o período movimentado das festas de fim de ano

Publicado 24/12/2021 16:02 | Atualizado há 21 horas