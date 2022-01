Objetivo da testagem em massa é mapear e isolar novos casos da covid-19, e consequentemente, a disseminação e contágio do vírus,em Macaé - Foto meramente ilustrativa

Publicado 13/01/2022 12:08 | Atualizado 13/01/2022 12:15

Por conta da alta disseminação da variante ômicron, o mundo registrou mais de 3,67 milhões de novos casos de covid-19 em 24 horas. Este é o 5° recorde diário de novos infectados nos últimos 10 dias.

Os Estados Unidos lideram o ranking, com 894,9 mil casos registrados. Na sequência, aparece a Índia, com 442,1 mil infecções. O recorde de casos do país até então era de 414.188 registrados em 6 de maio de 2021, em meio à proliferação da variante delta.



De acordo com a Organização Pan-americana da Saúde (Opas), os casos de covid-19 quase dobraram na primeira semana de janeiro e aumentaram 250% em comparação com o mesmo período de 2021.

Desde o início da pandemia, quase 300 milhões de pessoas se infectaram com a covid-19 em todo o mundo. "A ômicron se dirige para se tornar a cepa dominante, desbancando a delta, que continua provocando infecções", afirmou Carissa Etienne, diretora da agência regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) durante coletiva de imprensa virtual.

O Brasil voltou a ser um dos dez países com mais infectados, mesmo com o apagão de dados e a instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde. Foram 87 mil novos casos nas últimas 24 horas, e a média móvel voltou a ficar acima de 50 mil pela 1ª vez em 6 meses.



Segundo a análise, o estado de Pernambuco (82%) está na zona de alerta crítico, enquanto Pará (71%), Tocantins (61%), Piauí (66%), Ceará (68%), Bahia (63%), Espírito Santo (71%), Goiás (67%) e o Distrito Federal (74%) na zona de alerta intermediário.



Entre as capitais, Fortaleza (88%), Recife (80%), Belo Horizonte (84%) e Goiânia (94%) figuram na zona de alerta crítico, enquanto Porto Velho (76%), Macapá (60%), Maceió (68%), Salvador (68%), Vitória (77%) e Brasília (74%) na zona e alerta intermediário.

Veja abaixo os 10 países com mais casos confirmados de covid-19:

- Estados Unidos: 894.971

- Índia: 442.137

- França: 361.719

- Itália: 196.205

- Espanha: 179.125

- Austrália: 175.271

- Argentina: 131.082

- Reino Unido: 129.980

- Brasil: 87.873

- Alemanha: 86.232.