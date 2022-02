Cliente publicou no TikTok o dente encontrado em sanduíche nos Estados Unidos - Reprodução/TikTok

Publicado 11/02/2022 15:50

Fort Lauderdale - Uma cliente foi surpreendida ao encontrar um dente no 'recheio' de um sanduíche numa lanchonete na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. Chocada com o desagradável incidente, ela publicou um vídeo no 'TikTok' e a imagem não demorou para viralizar na internet.



'New York Post' descobriu a identidade da mulher e deu detalhes do fato ocorrido no dia 3 de fevereiro.

"Estou enojada", afirmou Shaniqua Cobb.

A indiferença dos funcionários da lanchonete repercutiu mal e gerou muita discussão nas redes sociais. Shaniqua busca orientação jurídica para decidir o que entrará na justiça. No vídeo publicado, um funcionário oferece o "reembolso" e outro, entrega um número de contato para ela registrar uma reclamação.