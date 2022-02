Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky - AFP

Presidente da Ucrânia Volodymyr ZelenskyAFP

Publicado 14/02/2022 17:13 | Atualizado 14/02/2022 17:15

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que foi avisado de que a Rússia atacará o país na próxima quarta-feira, dia 16. "Dizem-nos que 16 de fevereiro será o dia do ataque. Vamos fazer dele um dia de união. O decreto já foi assinado. Neste dia, vamos hastear bandeiras nacionais, colocar fitas azuis e amarelas e mostrar ao mundo a nossa unidade", disse o presidente, em pronunciamento à população ucraniana.

A declaração do mandatário foi feita em vídeo publicado no seu perfil oficial do Facebook, há cerca de uma hora. "Estamos intimidados com uma grande guerra e definimos mais uma vez a data da invasão militar. Esta não é a primeira vez. Mas nosso estado está mais forte hoje do que nunca", afirmou.

A notícia vem horas depois do ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmar que uma saída diplomática ainda é possível. Zelensky ainda disse mais cedo, segundo relatos da imprensa europeia, que não esperava uma invasão russa em breve, e reiterou sua intenção de entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), iniciativa a qual os russos são contrários.

No pronunciamento, Zelensky ressaltou que os ucranianos querem resolver o conflito de forma pacífica e através de negociações. Ao mesmo tempo, ele ressaltou que o exército do país está mais bem equipado e preparado para uma guerra armada do que estava em 2014, quando a Rússia tomou a região da Crimeia.