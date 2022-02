Mundo & Ciência

EUA acusam Rússia de ciberataques contra a Ucrânia

Afirmação ocorre em meio a um novo temor do ocidente de que a Rússia usará os conflitos no leste da Ucrânia com um pretexto para invasão

Publicado 18/02/2022 19:00 | Atualizado há 3 horas