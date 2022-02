Biden anuncia pacote de sanções contra Rússia como um 'aviso' | Mundo e Ciência | O Dia

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - AFP

Publicado 22/02/2022 17:21

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira, 22, um pacote de sanções contra a Rússia como resposta contra o avanço do país sobre o território da Ucrânia. Biden afirmou que não pretende entrar em combate com o país de Putin, mas que o pacote servirá como um "aviso".



Em anúncio, o presidente afirmou que “instituições financeiras serão bloqueadas, assim como o financiamento internacional nos mercados europeus e ocidentais. Famílias russas que financiam armas russas serão também penalizadas e o gasoduto (entre Rússia e Alemanha) bloqueado".

"O presidente Putin pediu autorização do parlamento para usar a força fora do território russo, isso armou palco para uma provocação ainda maior, que justifique ações militares [...] Ao respondermos, o meu governo está usando tudo que está em nossas mãos, protegendo consumidores e empresas da subida de preço. Defender a liberdade tem um custo", disse o presidente.



Biden disse que enquanto a Rússia planeja o próximo movimento, as respostas da Otan e aliados também estão sendo organizadas. Novas sanções e sistemas de defesas podem ser anunciados a qualquer momento.

“Nós ainda acreditamos que a Rússia irá atacar, ela só aumentou essa ameaça nos últimos dias. São mais de 150 mil militares russos ao redor da Ucrânia, as forças estão prontas para atacar”, afirmou.



O presidente finalizou o discurso dizendo que espera que "a diplomacia ainda seja uma alternativa" para lidar com a tensão no leste europeu, mas que irá "julgar" a Rússia pelos próximos passos e responderá com "união, clareza e decisões".