Após plásticas darem errado, miss perde a capacidade de fechar os olhos - Reprodução

Após plásticas darem errado, miss perde a capacidade de fechar os olhos Reprodução

Publicado 22/02/2022 20:40

Moscou - A vice-campeã do concurso de beleza Mrs Russia-International, Yulia Tarasevich, não consegue mais fechar os olhos após fazer diversas plásticas no rosto. De acordo com os portais Daily Mail e Daily Star, a mulher de 43 anos investiu 3 mil libras, o que equivale a cerca de R$ 20 mil, nas cirurgias.

Ainda segundo as publicações, Yulia fez um lifting facial, além de uma minilipoaspiração e uma correção das pálpebras em uma clínica de renome, mas mesmo assim o resultado não foi o esperado. Ela já gastou 20 mil libras, cerca de 137 mil reais, só tentando corrigir os problemas.

"Cheguei até eles com um rosto bonito e saudável. Eu só queria corrigir algumas nuances causadas pelo envelhecimento. Mas, infelizmente, perdi minha saúde", lamentou a miss, que resolveu processar os médicos responsáveis.