Ucraniano entra na frente de um tanque de guerra para impedir o avanço das tropas russasRedes sociais / reprodução

Publicado 26/02/2022 19:43

Um vídeo dramático dramático que está circulando nas redes sociais mostra cidadãos da cidade de Bakhmach, na Ucrânia, tentando impedir, com os próprios corpos, tanques de guerra russos de avançar.



Nas imagens é possível ver blindados se dirigindo a Kiev, que fica a pouco mais de 110 milhas a nordeste da local onde o ato ocorre, e um homem entrando na frente de um dos tanques. o homem se ajoelha e implora para que o veículo de guerra não continue.

Uma voz ao fundo do vídeo grita: “Eles estão jogando suas bicicletas debaixo dos tanques russos".

Veja o vídeo:

O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início nesta quinta-feira, 24, após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev, que já deixou mais de 130 mortos e mais de 300 feridos. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronunciamentos de diversos líderes espalhados pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.A invasão ocorreu dois dias após o governo russo reconhecer a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia - as províncias de Donetsk e Luhansk. Com os ataques, Putin pretende alcançar uma desmilitarizaração e a eliminação dos "nazistas" , segundo o presidente russo.Outros motivos de Putin pela invasão na Ucrânia se dão pela aproximação do país com o Ocidente, com a possibilidade do país do leste europeu fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan),aliança militar internacional, e da União Europeia, além da ambição de expandir o território russo para aumentar o poder de influência na região.