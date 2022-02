Presidente Jair Bolsonaro conversou com mandatário russo, Vladimir Putin, em visita a Moscou, na quarta-feira passada - AFP

Presidente Jair Bolsonaro conversou com mandatário russo, Vladimir Putin, em visita a Moscou, na quarta-feira passadaAFP

Publicado 28/02/2022 11:15

Moscou - A fala do presidente Jair Bolsonaro (PL), que colocou o Brasil como um país neutro na guerra entre Rússia e Ucrânia, foi repercutida pela imprensa russa como um apoio a incursão comandada por Vladimir Putin. Na noite do último domingo (27), Bolsonaro disse, durante coletiva de imprensa, que o Brasil deve adotar uma posição de "cautela" em relação ao conflito, além de afirmar ser um exagero chamar o conflito de "massacre", pois "um chefe de Estado como o da Rússia não quer praticar massacre onde quer que seja".

O chefe do Executivo brasileiro também ironizou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. "Acho que o povo confiou o destino da nação a um comediante", declarou.

As falas de Bolsonaro foram vistas pela imprensa russa como um apoio ao país no conflito, o que vai contra a posição da maioria das nações que já se manifestaram sobre o caso. O veículo ligado ao Kremlin, Russia Today, enfatizou que "as autoridades brasileiras não apoiarão resoluções anti-russas na ONU".

A RIA Novosti, uma das principais agências de notícias da Rússia, estampou a frase de Bolsonaro em uma das primeiras notícias divulgadas nesta segunda-feira e informou que o presidente brasileiro não votará uma resolução na ONU condenando Putin devido a posição de neutralidade adotada por ele.

Já o portal de notícias Gazeta.Ru destacou que "Bolsonaro não condena Rússia por causa da Ucrânia".

Recentemente, Bolsonaro viajou até a Rússia para se encontrar com Putin para discutir diversas pautas, entre elas a importação de fertilizantes. A Rússia é o maior fornecedor desse produto para o Brasil, com cerca de 20% dos adubos comprados pelo País. Este é exatamente o momento do ano em que os produtores estão comprando os fertilizantes para a safra 2022/2023, e o aumento dos custos por conta do conflito tornou-se motivo de grande preocupação.

Entenda o conflito



O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início nesta quinta-feira, 24, após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev, que já deixou mais de 198 mortos e mais de 1.115 feridos. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronunciamentos de diversos líderes espalhados pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.



A invasão ocorreu dois dias após o governo russo reconhecer a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia - as províncias de Donetsk e Luhansk. Com os ataques, Putin pretende alcançar uma desmilitarização e a eliminação dos "nazistas", segundo o presidente russo.



Outros motivos de Putin pela invasão na Ucrânia se dão pela aproximação do país com o Ocidente, com a possibilidade do país do leste europeu fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar internacional, e da União Europeia, além da ambição de expandir o território russo para aumentar o poder de influência na região.

*Com informações do Estadão Conteúdo