Publicado 28/02/2022 08:25 | Atualizado 28/02/2022 08:45

Moscou - A delegação ucraniana chegou nesta segunda-feira (28) ao local das negociações com a Rússia exigir um cessar-fogo "imediato" e a retirada das tropas russas, anunciou a presidência da Ucrânia.

"A delegação ucraniana chegou à área da fronteira Ucrânia-Belarus para participar nas negociações", informou a presidência em um comunicado. "A questão chave é um cessar-fogo e a retirada das tropas do território ucraniano", acrescenta a nota.



A delegação é liderada pelo ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, que está acompanhado pelo alto conselheiro da presidência, Mikhailo Podoliak.



No quinto dia da ofensiva, Moscou afirma que deseja discutir um "acordo" com Kiev durante o diálogo desta segunda-feira, no momento em que a invasão parece encontrar mais resistência.



Kremlin não quer revelar sua posição antes das negociações

O Kremlin não quer revelar sua posição antes das negociações que devem começar em breve com a Ucrânia, afirmou nesta segunda-feira o porta-voz do Kremlin.



"Não vou anunciar nossas posições. As negociações devem acontecer em silêncio", explicou Dmitri Peskov durante o encontro diário com a imprensa.



"Vamos deixar que os negociadores se estabeleçam", completou.



As delegações russa e ucraniana estão na região bielorrussa de Gomel, perto da fronteira com a Ucrânia, nas primeiras negociações desde o início da ofensiva determinada por Vladimir Putin na quinta-feira.



Kiev pretende exigir um cessar-fogo "imediato" e a retirada das tropas russas, anunciou nesta segunda-feira o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



O presidente Putin afirmou no início da ofensiva que pretendia "desmilitarizar" e "desnazificar" a Ucrânia, ao mesmo tempo que acusou Kiev de ter orquestrado um suposto "genocídio" da população de língua russa.

Entenda o conflito



O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início nesta quinta-feira, 24, após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev, que já deixou mais de 198 mortos e mais de 1.115 feridos. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronunciamentos de diversos líderes espalhados pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.



A invasão ocorreu dois dias após o governo russo reconhecer a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia - as províncias de Donetsk e Luhansk. Com os ataques, Putin pretende alcançar uma desmilitarização e a eliminação dos "nazistas", segundo o presidente russo.



Outros motivos de Putin pela invasão na Ucrânia se dão pela aproximação do país com o Ocidente, com a possibilidade do país do leste europeu fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar internacional, e da União Europeia, além da ambição de expandir o território russo para aumentar o poder de influência na região.