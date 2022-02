Bombardeios em Kharkiv, na Ucrânia, deixam 11 mortos e dezenas de feridos - AFP

Publicado 28/02/2022 12:11 | Atualizado 28/02/2022 15:54

Kiev - Pelo menos 11 pessoas foram mortas em bombardeios russos em bairros residenciais de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, situada na fronteira com a Rússia - anunciou o governador regional, Oleg Sinegoubov, nesta segunda-feira (28), dizendo temer "dezenas de mortes".

"O inimigo russo bombardeia bairros residenciais", escreveu o governador Sinegoubov nas redes sociais, acrescentando que, "por causa desses bombardeios, ainda em curso, não podemos chamar os serviços de socorro (...) Atualmente, há 11 mortos e dezenas de feridos".

EUA recomenda americanos a saírem da Rússia 'imediatamente'

Os Estados Unidos recomendaram, nesta segunda-feira (28), que seus cidadãos deixem a Rússia "imediatamente". "Os cidadãos americanos devem considerar ir embora da Rússia imediatamente por meio das opções de viagens comerciais ainda disponíveis", declarou o Departamento de Estado em um comunicado, que já havia desaconselhado viagens ao país.



A diplomacia americana adverte que estas opções comerciais estão diminuindo, devido às sanções internacionais que incluem o fechamento do espaço aéreo de muitos países para aviões russos.



A nova advertência foi emitida, levando-se em conta, também, que os Estados Unidos decidiram, nesta segunda-feira, permitir a saída do pessoal não essencial de sua embaixada em Moscou.



"A capacidade do governo americano de oferecer serviços de rotina, ou de emergência, a cidadãos americanos na Rússia é extremamente limitada", ressalta o Departamento de Estado, que também alerta para o risco de "perseguição" por parte das autoridades russas de cidadãos americanos.

Chanceler russo cancela visita à sede da ONU

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, cancelou sua visita marcada para terça-feira (29), à sede da ONU em Genebra - anunciou a Representação Permanente da Rússia nesta segunda-feira (28).



O chanceler russo participaria do Conselho de Direitos Humanos da ONU e da Conferência sobre Desarmamento. Também estava prevista uma entrevista coletiva, acrescentou a instituição russa.



"A visita do ministro das Relações Exteriores, Lavrov, a Genebra, para participar do Conselho de Direitos Humanos foi cancelada", tuitou a Representação Permanente.



Nesta mesma rede social, a missão russa explicou que Lavrov se viu obrigado a cancelar sua viagem, "devido a uma proibição sem precedentes de seu voo nos espaços aéreos dos países da União Europeia que impuseram sanções contra a Rússia".



Este anúncio se dá depois de a Rússia ter sido criticada durante a abertura da reunião anual do Conselho, ante a possível escalada do conflito na Ucrânia.



A pedido de Kiev, os países se uniram para organizar um debate urgente sobre a situação no país, na quinta-feira, e avaliar se devem iniciar uma investigação sobre as supostas violações de direitos cometidas pela Rússia na Ucrânia.



A Rússia rejeitou o pedido de debate e pediu que a questão seja resolvida por votação.



Do total de 247 membros do Conselho, 29 apoiaram o pedido de Kiev, cinco votaram "não", incluindo Rússia e China, e 13 se abstiveram.

Entenda o conflito



O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início nesta quinta-feira (24), após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronunciamentos de diversos líderes espalhados pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.



A invasão ocorreu dois dias após o governo russo reconhecer a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia - as províncias de Donetsk e Luhansk. Com os ataques, Putin pretende alcançar uma desmilitarização e a eliminação dos "nazistas", segundo o presidente russo.



Outros motivos de Putin pela invasão na Ucrânia se dão pela aproximação do país com o Ocidente, com a possibilidade do país do leste europeu fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar internacional, e da União Europeia, além da ambição de expandir o território russo para aumentar o poder de influência na região.