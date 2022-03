Ataque russo atinge torre de televisão de Kiev - Reprodução Telegram

Ataque russo atinge torre de televisão de KievReprodução Telegram

Publicado 01/03/2022 12:59 | Atualizado 01/03/2022 14:34

Kiev - A torre de televisão de Kiev foi atingida, nesta terça-feira (1º), durante o sexto dia da invasão da Ucrânia por tropas russas. O atentado provocou a interrupção da transmissão de canais de TV e uma coluna de fumaça pode ser vista de vários pontos da cidade. Até o momento, há pelo menos cinco mortos e cinco feridos.

Rússia bombardeou área próxima a torre de comunicação em Kiev pic.twitter.com/fpbJnHU8DD — Guerra da Ucrânia (@guerraucrania) March 1, 2022

O governo ucraniano informou que os sistemas de emergência farão o possível para que algumas emissoras restabeleçam sua transmissão em breve. Entretanto, ainda não existe um prazo definido. A torre de televisão fica no mesmo bairro do sítio de Babi Yar, um lugar onde os nazistas mataram mais de 30 mil judeus em dois dias, em 1941. Este local é um importante memorial.



"Esses bárbaros estão massacrando as vítimas da Shoah (Holocausto) pela segunda vez", denunciou no Twitter o chefe da administração presidencial ucraniana, Andriï Iermak.

Durante pronunciamento, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o bombardeio russo é um "crime de guerra" e que a defesa da capital, Kiev, é a "prioridade". "O bombardeio de Kharkiv é um crime de guerra. É terrorismo de estado", disse Zelensky, em um vídeo publicado no aplicativo de mensagens Telegram.

Entenda o conflito



O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início nesta quinta-feira, 24, após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronunciamentos de diversos líderes espalhados pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.



A invasão ocorreu dois dias após o governo russo reconhecer a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia - as províncias de Donetsk e Luhansk. Com os ataques, Putin pretende alcançar uma desmilitarização e a eliminação dos "nazistas", segundo o presidente russo.



Outros motivos de Putin pela invasão na Ucrânia se dão pela aproximação do país com o Ocidente, com a possibilidade do país do leste europeu fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar internacional, e da União Europeia, além da ambição de expandir o território russo para aumentar o poder de influência na região.

*Com informações da AFP