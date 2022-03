Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, voltou a ser intensamente bombardeado pela artilharia russa - AFP

Publicado 03/03/2022 11:41 | Atualizado 03/03/2022 11:44

Kiev - A delegação ucraniana está a caminho para se reunir nesta quinta-feira (3) com representantes da Rússia para negociar um cessar-fogo, depois que Moscou lançou uma invasão na semana passada, anunciou um assessor da presidência no Twitter.

"A caminho para as negociações com a Federação da Rússia. Já estamos nos helicópteros", escreveu o assessor da presidência Mikhailo Podoliak, que publicou uma foto dele junto ao alto funcionário parlamentar David Arakhamia, vestidos com uniforme militar.Arajamia informou no Facebook que a Ucrânia quer negociar o estabelecimento de "corredores humanitários"."Começamos em duas horas", escreveu às 9h (horário de Brasília).As negociações acontecerão na região bielorrussa de Brest, na cidade de Belovézhskaya Pushcha, perto da fronteira com a Polônia.O chefe negociador russo e conselheiro do Kremlin, Vladimir Medinski, indicou que esta cidade convém aos ucranianos, já que podem chegar pela Polônia.Os russos afirmaram que as questões sobre a mesa são o aspecto "militar-técnico", a questão humanitária e internacional e a política, sem dar mais detalhes.