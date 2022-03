Estrangeiros africanos relatam racismo e discriminação para deixar a Ucrânia - AFP

Estrangeiros africanos relatam racismo e discriminação para deixar a UcrâniaAFP

Publicado 02/03/2022 18:50

Devido a invasão russa à Ucrânia, estudantes estrangeiros tentam deixar o país, mas afirmam que estão sofrendo racismo por parte das forças de segurança ucranianas e funcionários da fronteira. As informações são da CNN.

Segundo uma estudante de medicina africana, ela e outros estrangeiros foram obrigados a descer do ônibus de transporte público em um posto de controle entre a fronteira da Ucrânia e da Polônia, e foram orientados a ficar de lado enquanto o ônibus partia com apenas cidadãos ucranianos a bordo.

Rachel Onyegbule, outra estudante nigeriana, que cursa medicina em Lviv, também ficou presa na fronteira, afirmou à CNN que “chegaram mais de 10 ônibus e estávamos vendo todo mundo sair. Pensamos que depois que eles levassem todos os ucranianos eles nos levariam, mas eles nos disseram que tínhamos que caminhar, que não havia mais ônibus e nos disseram para caminhar”.



“Meu corpo estava dormente de frio e não dormimos há cerca de 4 dias. Os ucranianos foram priorizados sobre os africanos – homens e mulheres – em todos os pontos. Não há necessidade de perguntarmos por quê. Sabemos por quê. Eu só quero chegar em casa”, completou Onyegbule.

Repúdio do governo nigeriano

Na última segunda-feira, 28, o governo nigeriano condenou o racismo sofrido por milhares de seus cidadãos que tentam deixar o território ucraniano.

O cenário de guerra fez ucranianos, brasileiros e cidadãos de outras nacionalidades buscarem uma saída do país , uma delas pela Polônia. Mas, para africanos, a entrada no país vizinho tem sido barrada.

Diante do problema, o presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, se pronunciou.



"Todos que fogem de uma situação de conflito têm o mesmo direito a uma passagem segura nos termos da convenção da ONU e a cor de seu passaporte ou de sua pele não deve fazer diferença", declarou o governante ao apontar o racismo.



Buhari citou "relatos infelizes" de que policiais e seguranças impediram o embarque de nigerianos em trens e ônibus que saiam do país sob ataque. Um vídeo publicado pelo perfil Africa Facts Zone, no Twitter, mostra a situação. No domingo, 27, a página divulgou que africanos eram mandados de volta para o fim da fila para dar prioridade aos ucranianos nos trens.

De acordo com Buhari, um grupo de estudantes chegou à conclusão que precisava viajar novamente pela Ucrânia até chegar à fronteira do país com a Hungria e tentar fazer a viagem por lá.

Com isso, o ministro das Relações Exteriores da Nigéria, Goeffrey Onyeama, vai discutir o assunto com o embaixador ucraniano.

Com informações do portal IG*