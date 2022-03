Café - Divulgação

Publicado 02/03/2022 17:29 | Atualizado 02/03/2022 17:30

Um personal trainer britânico, de 29 anos, morreu após tomar o equivalente a 200 xícaras de café de cafeína em pó. Tom Mansfield, que era pai de dois filhos, calculou mal a quantidade de pó que deveria usar.

As investigações revelaram que o jovem, de Colwyn Bay, no País de Gales, passou mal logo depois de tomar a mistura em 5 de janeiro de 2021.



A cafeína é usada por alguns frequentadores de academia para melhorar o desempenho esportivo, e está presente em diversos suplementos alimentares. No entanto, os especialistas alertam que, ao tomar suplementos em pó, existe o risco de consumir acima da quantidade recomendada.

Segundo informações, Mansfield começou a apertar o peito e reclamar que seu coração estava batendo rápido demais após consumir o produto. Minutos depois, ao se deitado, começou a espumar pela boca. Sua esposa Suzannah pediu ajuda a vizinhos e familiares e chamou uma ambulância.



Os paramédicos tentaram ressuscitá-lo por 45 minutos, mas Mansfield acabou sendo declarado morto no Hospital Glan Clwyd em Bodelwyddan, Denbighshire.

A dose recomendada do produto era de 60 a 300mg de pó, até duas vezes ao dia, mas a balança utilizada por Mansfield tinha uma faixa de pesagem de 2 a 5.000 gramas, e esse erro o levou a uma overdose.