Pessoas fazem fila parar retirar dinheiro na capital da Ucrânia, em Kiev - DANIEL LEAL / AFP

Pessoas fazem fila parar retirar dinheiro na capital da Ucrânia, em KievDANIEL LEAL / AFP

Publicado 03/03/2022 08:32 | Atualizado 03/03/2022 08:34

Mais de um milhão de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, segundo os dados mais recentes. A Ucrânia tem fronteira com sete países: Rússia ao norte e leste, Belarus ao norte, Polônia e Eslováquia ao oeste e Romênia, Hungria e Moldávia ao sudoeste.



De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), os dados mais recentes disponíveis nesta quinta-feira mostram que 1.038.583 de pessoas fugiram da Ucrânia para os países vizinhos desde o início da ofensiva russa.



"Em apenas sete dias, vimos o êxodo de um milhão de refugiados da Ucrânia para países vizinhos", tuitou o alto comissário do ACNUR, Filippo Grandi. "Para milhões de outros, dentro da Ucrânia, é hora das armas caírem para que a assistência humanitária possa chegar e salvar vidas", acrescentou



Estes números incluem o território controlado por Kiev, com mais de 37 milhões de habitantes, mas não a península da Crimeia - anexada pela Rússia em 2014 - ou as duas áreas nas mãos de separatistas pró-Moscou no leste do país.



Polônia

A Polônia recebeu mais da metade dos refugiados, um total de 547.982 pessoas, segundo a ONU, a maioria de mulheres e crianças procedentes de toda Ucrânia. De acordo com os guardas de fronteira poloneses, no entanto, o número de refugiados que entraram no país é maior, 575.100 pessoas desde 24 de fevereiro.



Na Polônia, onde 1,5 milhão de ucranianos já viviam antes da ofensiva russa, as pessoas se organizam nas redes sociais para arrecadar dinheiro e remédios e também para oferecer moradia, alimentação, trabalho ou transportes gratuitos aos refugiados.



Hungria

A Hungria recebeu 133.009 refugiados. O país tem cinco postos de fronteira com a Ucrânia e várias cidades vizinhas, como Zahony, disponibilizaram prédios públicos para alojar os ucranianos.



Moldávia

Um total de 97.827 refugiados chegaram ao território moldavo até esta quinta-feira.





Romênia

O ACNUR contabilizou 51.261 refugiados procedentes da Ucrânia. Dois campos foram criados, um em Sighetul e outro em Siret.





Eslováquia

Quase 72 mil ucranianos viajaram para a Eslováquia desde a semana passada, segundo o ACNUR.



Rússia

O ACNUR informa que 47.800 pessoas atravessaram a maior fronteira da Ucrânia com outro país.



Belarus

Um total de 357 pessoas entraram em Belarus, segundo o ACNUR.





Outros países

A agência da ONU também informou que 88.147 pessoas se refugiaram em outros países europeus, mais distantes das fronteiras de seu país.