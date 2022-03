Presidente da Rússia, Vladimir Putin - AFP

Presidente da Rússia, Vladimir PutinAFP

Publicado 03/03/2022 15:15

Moscou - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira (3) que a invasão da Ucrânia ocorre "como planejado" e afirmou que suas tropas lutam contra "neonazistas" para apoiar russos e ucranianos, que formam "um só povo".

"Quero dizer que a operação militar especial está ocorrendo dentro do cronograma, conforme planejado", disse Putin ao abrir uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia, no oitavo dia desde o início da invasão da ex-república soviética.

Putin saudou a "coragem" dos soldados russos, chamando-os de "verdadeiros heróis" e assegurando que estavam lutando "com firmeza e com plena consciência da relevância de sua causa".

"Não vou abandonar a convicção de que russos e ucranianos são um só povo", acrescentou.

O presidente russo anunciou uma compensação financeira aos soldados russos mortos ou feridos na Ucrânia, bem como para aqueles que ainda estão em combate.

A Rússia informou na quarta-feira a morte de 498 soldados russos na Ucrânia e 1.597 feridos.

Putin também elogiou sua "preciosa luta contra neonazistas" e "mercenários estrangeiros" que usam civis como "escudos humanos".

Kiev diz que pelo menos 350 civis foram mortos desde o início da invasão russa.