Mulher desmaia após ficar com vibrador preso na vagina - Reprodução Instagram

Publicado 03/03/2022 16:08 | Atualizado 03/03/2022 16:32

Nova York - Uma mulher foi internada em estado grave após desmair porque um brinquedo sexual ficou preso dentro dela. A história viralizou no aplicativo TikTok e foi relatada pela oficial do Exército conhecida na rede através do perfil @_alashawn2.

Segundo a mulher, ela comprou um sugador de clitóris para melhorar sua vida sexual e a sua relação com o próprio corpo. "O brinquedo tem 10 configurações diferentes. Então um dia eu decidi experimentar todas as suas funções rapidamente. Mas eu não deveria ter feito isso, porque apenas os níveis um e dois já estavam me mandando para o céu todas as vezes em que experimentei. Eu aumentei a velocidade para o nível seis, que é uma vibração diferente com pequenas sucções", relatou.

Entretanto, a mulher contou que o objeto começou a machucá-la após ela elevar a vibração e inseri-lo no canal vaginal. "Estava eufórica com aquele brinquedo, mas de repente percebo que não consigo tirá-lo de mim. Tentei puxá-lo e não saía de jeito nenhum, a ventosa não estava se movendo. Eu não consegui me levantar porque meu corpo está tão fraco e acabei no chão. Foi assim que desmaiei. Aquilo quase me matou", continuou.

No vídeo, a mulher também revela que já estava hospitalizada quando recuperou a consciência, mas não dá detalhes de como ocorreu o socorro. "Basicamente, estou no exército, estou longe de casa há quase um ano. Então, para mim, (comprar o vibrador) significava fazer o que tenho vontade. Por isso que comprei esse brinquedo. Mas, quando voltei, joguei aquilo fora", finalizou.

O sugador é uma espécie de vibrador de estimulação clitoriana. De acordo com fabricantes do objeto, ele não deve ser inserido no canal vaginal e o consumidor deve respeitar o uso de cada brinquedo sexual.