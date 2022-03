Nike anuncia que vai fechar todas as lojas na Rússia - Pixabay

Publicado 03/03/2022 20:39 | Atualizado 03/03/2022 20:43

Moscou - A Nike anunciou, nesta quinta-feira (3), que fechará temporariamente todas suas lojas na Rússia. A nova decisão abrange também as lojas da marca no país.

No início da semana, a empresa já tinha tornado indisponíveisno país as vendas de mercadorias em seu site e aplicativo no início da semana e havia direcionado os consumidores no país para suas lojas físicas.

A empresa também divulgou que sua fundação doará 1 milhão de dólares ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e ao Comitê Internacional de Resgate para apoiar esforços de socorro.



Entenda o conflito



O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início nesta quinta-feira, 24, após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronunciamentos de diversos líderes espalhados pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.



A invasão ocorreu dois dias após o governo russo reconhecer a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia - as províncias de Donetsk e Luhansk. Com os ataques, Putin pretende alcançar uma desmilitarização e a eliminação dos "nazistas", segundo o presidente russo.



Outros motivos de Putin pela invasão na Ucrânia se dão pela aproximação do país com o Ocidente, com a possibilidade do país do leste europeu fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar internacional, e da União Europeia, além da ambição de expandir o território russo para aumentar o poder de influência na região.