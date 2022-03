Mulheres trans são impedidas de deixar a Ucrânia, diz revista - Governo do Estado do RJ

Publicado 03/03/2022 20:19 | Atualizado 03/03/2022 20:27

Kiev - As mulheres trans estão sendo impedidas de deixarem a Ucrânia após a invasão da Rússia, divulgou a revista americana Vice. Segundo a publicação, elas não conseguiram deixar o país por seus documentos apontarem suas identificações de gênero como "masculino" e ainda usarem os seus "nomes de batismo".

Desde que a invasão comandada pela Rússia começou, a Ucrânia determinou que homens entre 18 a 60 anos não podem deixar o país.

A cantora trans ucraniana Zi Faámelu contou a revista que se vê presa em sua casa e com medo de tentar sair. "Pessoas trans agora se sentem esquecidas, negligenciadas, abandonadas. Nós realmente somos invisíveis no momento. Nós precisamos das Nações Unidas, nós precisamos de organizações dos direitos humanos. Precisamos de pessoas para nos ajudar a sermos percebidos", declarou.

Entenda o conflito



O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início nesta quinta-feira, 24, após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronunciamentos de diversos líderes espalhados pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.



A invasão ocorreu dois dias após o governo russo reconhecer a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia - as províncias de Donetsk e Luhansk. Com os ataques, Putin pretende alcançar uma desmilitarização e a eliminação dos "nazistas", segundo o presidente russo.



Outros motivos de Putin pela invasão na Ucrânia se dão pela aproximação do país com o Ocidente, com a possibilidade do país do leste europeu fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar internacional, e da União Europeia, além da ambição de expandir o território russo para aumentar o poder de influência na região.