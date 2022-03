Representantes de Rússia e Ucrânia se reuniram para a segunda rodada de negociação em Belarus - AFP

Publicado 03/03/2022 16:33 | Atualizado 03/03/2022 17:16

Kiev - No oitavo dia de guerra, Ucrânia e Rússia concordaram em criar corredores humanitários para evacuar civis após uma segunda rodada de negociações nesta quinta-feira (3), que ainda não foi suficiente para o anúncio do cessar-fogo.

"A segunda rodada de negociações acabou. Infelizmente, a Ucrânia ainda não tem os resultados de que precisa. Há apenas decisões sobre a organização de corredores humanitários", disse o assessor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, no Twitter.

Na manhã desta quinta-feira, representantes dos dois países se reuniram em Gomel, em Belarus. As tratativas duraram cerca de três horas. Apesar do pequeno, mas significativo avanço na questão da liberação de corredores humanitários, Ucrânia e Rússia devem retomar na próxima semana a terceira rodada de negociações.



"Começamos a discutir com os representantes russos. Os pontos-chave da agenda são um cessar-fogo, um armistício e os corredores humanitários para a retirada de civis das cidades e povoados destruídos, ou bombardeados de maneira constante", disse Podoliak no Twitter, publicando uma foto de membros das duas delegações à mesa de negociações.

O porta-voz da delegação ucraniana, Mykhailo Podolyak, disse que a terceira rodada de negociações com a Rússia deve acontecer no começo da próxima semana. Existe uma possibilidade não confirmada de um cessar-fogo temporário durante as operações do corredor humanitário.

Zelensky faz alerta

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um apelo aos países ocidentais, nesta quinta, para que aumentem seu apoio, insistindo em que se seu país for derrotado pela Rússia, ela atacará o restante da Europa Oriental, a começar pelos bálticos, para chegar "até o Muro de Berlim".



"Se desaparecermos, que Deus nos proteja, em seguida será Letônia, Lituânia, Estônia etc. (...) Até o Muro de Berlim, acreditem em mim", disse Zelensky à imprensa, pedindo aos ocidentais que "fechem o céu" ucraniano aos aviões russos, ou que deem aviões para Kiev.