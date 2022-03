Fertilizantes - Reprodução internet

FertilizantesReprodução internet

Publicado 04/03/2022 17:42

Moscou - O governo russo recomendou nesta sexta-feira (4) que os produtores do país suspendam as exportações de fertilizantes, alegando ações de "sabotagem" de empresas estrangeiras de transporte do país para suspender as exportações destes insumos, dos quais a Rússia é um dos maiores produtores mundiais.

A recomendação poderia impactar particularmente Europa e Brasil, cujos agricultores são fortemente dependentes dos fertilizantes russos.

"Atualmente criou-se uma situação por causa da sabotagem de provisões por parte de algumas empresas de logística estrangeiras, pelo que agricultores da Europa e outros países não podem receber os volumes de fertilizantes pedidos", informou o ministério russo da Indústria e Comércio em um comunicado.

O ministério "viu-se obrigado a recomendar aos produtores russos para suspender temporariamente a expedição de fertilizantes russos destinados à exportação", acrescentou.

A recomendação vigorará "até que os transportadores retomem o trabalho regular e deem garantias" de cumprimento dos contratos de exportação.

O ministério informou que as demandas de fertilizantes dos agricultores russos continuarão sendo atendidas.