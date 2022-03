Vladimir Putin - ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP

Vladimir Putin ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP

Publicado 06/03/2022 12:07

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou as autoridades ucranianas de prejudicar as operações humanitárias de retirada de civis de Mariupol, grande porto do sudeste da Ucrânia cercado pelas forças russas, durante uma conversa telefônica neste domingo com o colega francês, Emmanuel Macron.

Durante a conversa, Putin "chamou a atenção para o fato de que a Ucrânia continua a não respeitar os acordos alcançados sobre questões humanitárias" e acrescentou que os "nacionalistas ucranianos impediram a retirada" no sábado de Mariupol e Volnovakha, uma cidade próxima, informou o Kremlin.