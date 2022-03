Novo primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett - AFP

Publicado 07/03/2022 09:25

O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, se reuniu com o presidente da Rússia, Vladmir Putin, por três horas neste sábado, 5. O encontro, não anunciado, teve o intuito de convencer o mandatário russo a iniciar um cessar-fogo na Ucrânia .



O compromisso teve o apoio do governo dos Estados Unidos, informou o gabinete do primeiro-ministro de Israel. No dia anterior, Bennet conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que apelou para que o primeiro-ministro israelense intercedesse pela paralisação dos ataques.

Segundo o site Total News Agency, o movimento diplomático de Bennet é um misto de ousadia, iniciativa e originalidade, e indica um caminho que nenhum outro primeiro-ministro havia passado antes dele desde a criação do Estado de Israel.



O site ainda diz que, antes de viajar a Moscou, Bennet informou à Casa Branca que planejava se encontrar com Putin. Os estadunidenses não se opuseram, mas mostraram ceticismo diante da tentativa do israelense. Para Washington, não vale a pena continuar dialogando com Putin, já que ninguém poderá fazê-lo mudar de ideia sobre a invasão da Ucrânia.