Declaração de vice-primeiro-ministro russo de Energia, Alexander Novak, ocorrem enquanto Estados Unidos e UE discutem a imposição de sanções sobre o petróleo e o gás russos - AFP

Declaração de vice-primeiro-ministro russo de Energia, Alexander Novak, ocorrem enquanto Estados Unidos e UE discutem a imposição de sanções sobre o petróleo e o gás russosAFP

Publicado 07/03/2022 20:46

A Rússia advertiu nesta segunda-feira (7) para "consequências catastróficas" na hipótese de um embargo ocidental ao petróleo russo, que os Estados Unidos e a União Europeia estão estudando como possível medida de represália pela intervenção militar russa na Ucrânia.

"É bastante óbvio que a negativa de comprar petróleo russo terá consequências catastróficas para o mercado mundial", disse o vice-primeiro-ministro russo de Energia, Alexander Novak.

"O aumento do preço poderia ser imprevisível e alcançar mais de 300 dólares o barril ou mais", disse, citado por agências de notícias russas.

Segundo Novak, é impossível substituir rapidamente o petróleo russo no mercado europeu por uma fonte alternativa.

"Levará vários anos e será muito mais caro para os consumidores europeus, que serão as principais vítimas deste cenário", advertiu.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte beirou os 140 dólares no domingo, perto de seu máximo histórico de 147,50 dólares, alcançando em julho de 2008.

As declarações de Novak ocorrem enquanto Estados Unidos e UE discutem a imposição de sanções sobre o petróleo e o gás russos, em represália à intervenção militar russa na Ucrânia, no âmbito de uma série de duras sanções econômicas contra Moscou nos últimos dias.