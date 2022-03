Pasha Lee tinha 33 anos - Reprodução/Facebook

Pasha Lee tinha 33 anosReprodução/Facebook

Publicado 07/03/2022 12:02 | Atualizado 07/03/2022 12:15

Kiev - O ator, dublador e cantor ucraniano Pasha Lee, de 33 anos, que estava servindo ao Exército de seu país, foi morto neste domingo, 6, durante um confronto com tropas russas na cidade de Irpin, perto de Kiev, capital da Ucrânia. Ele se juntou ao Exército ucraniano há algumas semanas para apoiar os seus compatriotas.

A página oficial do Festival Internacional de Cinema de Odesa divulgou a informação sobre a morte do artista. O evento também prestou uma homenagem a Lee, listando as produções que ele participou durante a carreira. Lee atuou em filmes como "Shtolnya" (2006) e "Shadows of Unforgotten Ancestors" (2013), ambos do cineasta Lyubomyr Levytsky. Ele também esteve em "Zvychayna sprava" (2012), "The Fight Rules" (2016) e "Meeting of classmates" (2019).

Entenda o conflito

O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início no dia 24 de fevereiro após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronunciamentos de diversos líderes espalhados pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.



A invasão ocorreu dois dias após o governo russo reconhecer a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia - as províncias de Donetsk e Luhansk. Com os ataques, Putin pretende alcançar uma desmilitarização e a eliminação dos "nazistas" , segundo o presidente russo.



Outros motivos de Putin pela invasão na Ucrânia se dão pela aproximação do país com o Ocidente, com a possibilidade do país do leste europeu fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar internacional, e da União Europeia, além da ambição de expandir o território russo para aumentar o poder de influência na região.