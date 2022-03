Autora britânica J. K. Rowling - Geoffroy Van Der Hasselt/ AFP

Publicado 07/03/2022 09:55

Londres - A escritora britânica J.K. Rowling, autora da famosa saga de livros Harry Potter, fez um apelo por doações para ajudar as crianças bloqueadas em orfanatos da Ucrânia e prometeu igualar as doações em até um milhão de libras (1,3 milhão de dólares).



A escritora retuitou um pedido da Fundação Lumos, que ela cofundou em 2005 e que atualmente arrecada fundos para entregar alimentos, higiene e material médico aos afetados pela crise humanitária ucraniana. "Eu igualarei pessoalmente as doações a este apelo, até £ 1 milhão", prometeu J.K. Rowling, que agradeceu às pessoas que já doaram para a fundação.



A Lumos explica em seu site que trabalha na região de Zhytomyr - ao oeste da capital Kiev -, uma área onde, antes da invasão russa, mais de 1.500 crianças viviam em orfanatos.

Quase 100 mil crianças vivem em instituições em toda a Ucrânia, afirma a fundação. "A invasão das forças russas significa que agora há mais crianças em perigo", advertiu a Lumos, que afirma desejar ajudar os menores de idade deslocados e traumatizados pelo conflito.