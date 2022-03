Presidente da China, Xi Jinping - AFP/POOL/Lintao Zhang

Pequim - A China, que não condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, enviou US$ 790 mil em ajuda humanitária ao país nesta quarta-feira (9) - informaram diplomatas chineses.

Próxima do regime do presidente russo, Vladimir Putin, Pequim se recusou a usar a palavra "invasão" desde a intervenção militar em 24 de fevereiro e atribui o conflito ao Ocidente e à "expansão" da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Em uma reunião na terça-feira com os líderes francês, Emmanuel Macron, e alemão, Olaf Scholz, o presidente chinês, Xi Jinping, pediu "contenção máxima" na Ucrânia e anunciou o envio de ajuda humanitária.

O porta-voz diplomático chinês, Zhao Lijian, disse hoje à imprensa que a ajuda, enviada pela Cruz Vermelha chinesa, foi avaliada em 5 milhões de iuanes. Enviada nesta quarta, a remessa inclui alimentos e outras itens de uso diário, completou Zhao.