Publicado 09/03/2022 12:57

Moscou - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou nesta quarta-feira (9) que o Ocidente tem promovido uma campanha de “russofobia” diante da guerra na Ucrânia pela Rússia. Zakharova acusou os países da Europa, os Estados Unidos e a mídia internacional de apoiarem ideias “extremistas”.

“Há uma campanha internacional de 'russofobia' que tem sido empreendida a nós, com resultados bastante negativos. Anteontem, um caminhão atingiu a embaixada na Rússia na Irlanda, e vimos sinais anti-Rússia em Paris e outras cidades”, disse ela.

Zakharova acrescentou que "não há garantia que essa atmosfera de psicose aos russos não resulte em passos de nacionalistas locais”.

"Essa histeria artificialmente criada na mídia tem efeito nas pessoas. Os civis vão sofrer, porque esse vírus do nacionalismo, do nazismo e do extremismo é muito fácil de ser abordado”, afirmou.

Desde o início do conflito, no dia 24 de fevereiro, atos contra russos ocorrido em diversos países. Na República Tcheca, estudantes enfrentaram boicotes e foram excluídos de palestras em universidades.

No Reino Unido, o deputado conservador Tom Tugendhat, presidente no Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Comuns, defendeu a expulsão de russos do país. Além disso, o maestro russo Pavel Sorokin foi dispensado da Ópera de Londres, assim como a campanhia de ballet Bolshoi não terá mais espetáculos.

Além disso, filmes russos vêm sido banidos de festivais e exposições que já estavam programadas foram canceladas.

Suspensão das operações

O grupo editorial americano Condé Nast anunciou a suspensão de suas operações na Rússia, onde publica há mais de 20 anos a edição russa da famosa revista de moda Vogue, devido ao conflito na Ucrânia.



"Decidimos suspender no momento todas as nossas operações editoriais com a Condé Nast Rusia", escreveu o CEO do grupo, Roger Lynch, em um comunicado.



"Seguimos chocados e horrorizados com a violência sem sentido e a trágica crise humanitária na Ucrânia (...) É fundamental que possamos produzir nossos conteúdos sem risco para a segurança de nossos funcionários", afirma a nota, em referência à recente aprovação por parte do governo russo de novas leis de censura.



A edição russa da revista Vogue é publicada na Rússia desde 1998. Também são publicadas as revistas GQ, GQ Style, Tatler, Glamour e AD.



Muitas marcas de moda e luxo anunciaram a suspensão das atividades na Rússia, como Chanel, Hermès, Prada e LVMH.



Os produtos de luxo estão isentos das sanções, mas muitas empresas decidiram fechar suas lojas na Rússia.

*Com informações da AFP