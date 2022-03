Subúrbio da capital ucraniana Kiev após bombardeios russos - AFP

Publicado 10/03/2022 10:26 | Atualizado 10/03/2022 10:31

Kiev - Metade da população de Kiev fugiu desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro passado - informou o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, nesta quinta-feira (10).

"De acordo com nossos dados, um em cada dois habitantes de Kiev deixou a cidade. Hoje, temos pouco menos de dois milhões de pessoas", disse ele à televisão ucraniana."Kiev se transformou em uma fortaleza", acrescentou Klitschko. "Cada rua, cada edifício, cada posto de controle virou uma fortaleza", completou.Kiev tinha 3,5 milhões de habitantes antes do início do conflito com a Rússia. De acordo com a ONU, mais de 2,3 milhões de pessoas fugiram do país nas últimas duas semanas.