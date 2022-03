Homem tenta entrar nos EUA com 52 répteis na roupa e acaba preso - Divulgação

Publicado 10/03/2022 13:31 | Atualizado 10/03/2022 13:36

Nova York - A polícia dos Estados Unidos prendeu um homem que tentou entrar no país, após cruzar a fronteira com o México, com 52 répteis escondidos dentro das roupas que vestia. De acordo com as autoridades, os 43 lagartos e 9 cobras estavam dentro de sacolas escondidas dentro da roupa do americano, de 30 anos.

O caso aconteceu no dia 25 de fevereiro, mas foi divulgado apenas neste mês. Ainda segundo a polícia, o preso dirigia uma caminhonete quando foi parado por oficiais da alfândega no posto de fronteira em San Ysidro. Alguns dos répteis eram de espécies ameaçadas.

O homem foi preso suspeito de tráfico ilegal de animais.