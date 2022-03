Menino afirmou que se esqueceu de guardar a ferramenta - Reprodução/Daily Star

Publicado 18/03/2022 11:56

Um jovem de 16 anos, escapou da morte após de despencar de sua cama e cair de cabeça diretamente em uma foice. O adolescente Bhuppu Sen, da Índia, conta qua no meio da noite quando rolou, caiu em cima da lâmina curvada e afiada. O caso aconteceu na última quarta-feira, 16.



Usada para a colheita, a foice foi deixada de forma descuidada no chão do quarto do menino. Bhuppu contou que se esquecido pois no dia do ocorrido faltava luz. Apesar do susto, o jovem não perdeu nenhum sangue mesmo após ter 4cm da cabeça perfurada pela ferramenta.



Segundo o jornal britânico "Daily Stay", o adolescente foi encaminhado para o hospital mais próximo, onde foi socorrido. De acordo com os médicos, após uma uma tomografia computadorizada o menino foi levado para uma cirurgia que durou cerca de três horas. A equipe médica disse que o procedimento foi bem sucedido e o paciente não teve sequelas.

Questionado, Kuldeep Singh, cirurgião responsável pelo caso, afirmou que ficou em choque com a situação do adolescente por não ter morrido nem tido qualquer paralisia.