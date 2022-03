Mais de 130 pessoas resgatadas e centenas sob escombros do Teatro Mariupol, na Ucrânia - Reprodução

Publicado 18/03/2022 12:39

Kiev - Mais de 130 pessoas foram resgatadas do teatro de Mariupol, na Ucrânia, bombardeado pelo Exército russo, mas "centenas" permanecem sob os escombros, informou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta sexta-feira, 18.

"Mais de 130 pessoas puderam ser salvas, mas centenas de habitantes de Mariupol ainda estão sob os escombros", disse o presidente, em um vídeo.

Nele, Zelensky também promete que as operações de resgate continuarão, "apesar dos bombardeios" contínuos sobre a grande cidade portuária.

Na quarta-feira, 16, as autoridades ucranianas acusaram a aviação russa de ter bombardeado, "deliberadamente", um teatro em Mariupol, no qual centenas de moradores estavam abrigados. Moscou nega.

As autoridades locais disseram que a situação é "crítica" na cidade, com bombardeios "ininterruptos" e um grau de destruição "colossal". Conforme as primeiras estimativas oficiais, 80% do parque habitacional da cidade foi destruído.