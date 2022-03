Mundo & Ciência

Kremlin diz que 'negociações com Ucrânia não são substanciais'

No entanto, o presidente ucraniano afirmou que está disposto a conversar com o colega russo Vladimir Putin sobre um 'compromisso' para a região do Donbas

Publicado 22/03/2022 08:54 | Atualizado há 33 minutos