Avião da China Eastern Airlines caiu na vertical - Reprodução/Twitter

Publicado 22/03/2022 11:16

Wuzhou - Autoridades Aviação Civil da China anunciou nesta terça-feira, 22, que até o momento, não há sobreviventes do acidente de um Boeing 737 com 132 pessoas a bordo, caído na segunda-feira, no sul da China. "Até agora, as equipes de busca e resgate não encontraram sobreviventes", disse à imprensa o diretor do Departamento de Segurança da Aviação Civil, Zhu Tao.



O rastreador de voo FlightRadar24 não obteve mais dados do MU5735 após as 14h22, horário local, quando sobrevoava Wuzhou. O site mostra como o avião caiu drasticamente de uma altitude de 8,9 mil metros para mil em três minutos. Um vídeo divulgado pela mídia chinesa mostra um avião caindo verticalmente, mas a AFP não conseguiu verificar até agora se é autêntico



O Boeing 737 havia decolado de Kunming e tinha como destino a metrópole de Guangzhou, mas "perdeu contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou", na região montanhosa de Guangxi, segundo a Agência de Aviação Civil da China, a CAAC.



"Confirmamos que o voo caiu", disse o órgão, informando que havia ativado sua resposta de emergência e enviado uma equipe de resgate ao local do acidente.



A aeronave transportava 123 passageiros e nove membros da tripulação, totalizando 132 pessoas, apesar de alguns meios de comunicação chineses terem mencionado 133 pessoas a bordo.